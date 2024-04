Avis Budget Group, Inc. est un fournisseur de solutions de mobilité à travers ses trois marques, Avis, Budget et Zipcar, ainsi que plusieurs autres marques. Ses marques offrent une gamme d'options, de la location de voitures et de camions à l'autopartage. Ses segments comprennent les Amériques et l'International. Le segment Amériques comprend principalement des activités de location de véhicules en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Amérique centrale et dans les Caraïbes, ainsi qu'une activité d'autopartage sur ces marchés. Le segment International comprend les activités de location de véhicules en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Australasie, ainsi que les activités d'autopartage sur ces marchés. La marque Avis propose la location de véhicules et d'autres solutions de mobilité à des prix généralement supérieurs à ceux des sociétés de location de véhicules sans marque et à valeur ajoutée, et dessert les segments commerciaux et de loisirs haut de gamme de l'industrie du voyage. Ses autres marques comprennent Payless, Maggiore et Morini Rent, FranceCars, Apex, Turiscar et ACL Hire et McNicoll Hire.