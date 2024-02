Axsome Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique au stade commercial. La société développe et fournit de nouvelles thérapies pour le système nerveux central (SNC), des conditions qui ont des options de traitement limitées. Les deux produits commerciaux et les programmes de développement de la société sont Auvelity et Sunosi. Auvelity (dextrométhorphane-bupropion) est un antagoniste des récepteurs N-méthyl-D-aspartate (NMDA), administré par voie orale, dont l'activité multimodale est indiquée pour le traitement du trouble dépressif majeur (TDM). Sunosi (solriamfétol) est un médicament oral indiqué pour le traitement de la somnolence diurne excessive chez les patients atteints de narcolepsie ou d'apnée obstructive du sommeil. Son AXS-05 est un antagoniste oral expérimental des récepteurs NMDA à activité multimodale pour le traitement de l'agitation liée à la maladie d'Alzheimer et le sevrage tabagique. Son AXS-07 est un médicament expérimental à mécanismes multiples en cours de développement pour le traitement aigu de la migraine.

Secteur Produits pharmaceutiques