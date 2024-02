AXT, Inc. est une société spécialisée dans la science des matériaux qui développe et produit des substrats semi-conducteurs composés et à élément unique, également connus sous le nom de "wafers". La société a deux lignes de produits : les substrats de matériaux spécialisés et les matières premières qui font partie intégrante de ces substrats. Ses substrats composés associent l'indium au phosphore (InP) ou le gallium à l'arsenic (GaAs). Ses substrats à élément unique sont fabriqués à partir de germanium (Ge). Son InP est un substrat de plaquette semi-conductrice utilisé dans les applications à large bande et à fibre optique, l'infrastructure 5G et la connectivité des centres de données. Ses substrats semi-conducteurs en GaAs sont utilisés pour créer des produits optoélectroniques, notamment des diodes électroluminescentes à haute luminosité (HBLED) qui sont souvent utilisées pour rétroéclairer les téléphones sans fil et les téléviseurs à affichage à cristaux liquides (LCD), ainsi que pour les panneaux automobiles et les applications de signalisation, d'affichage et d'éclairage. Ses substrats Ge sont utilisés dans des applications telles que les cellules solaires pour les applications photovoltaïques spatiales et terrestres.