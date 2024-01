Azenta, Inc. est un fournisseur de solutions d'exploration et de gestion d'échantillons pour le marché des sciences de la vie. La société opère à travers deux segments. Le segment des produits pour les sciences de la vie fournit des systèmes automatisés de gestion d'échantillons froids pour le stockage de composés et d'échantillons biologiques, des équipements pour la préparation et la manipulation d'échantillons, des consommables et des instruments. Les produits proposés par ce segment comprennent des systèmes automatisés de stockage à froid, des systèmes de stockage cryogénique, des consommables et des instruments, ainsi que les services associés à ces produits. Le secteur des services en sciences de la vie propose des programmes complets de gestion des échantillons, des solutions intégrées de chaîne du froid, de l'informatique, ainsi que des services de laboratoire basés sur les échantillons pour faire avancer la recherche scientifique et soutenir le développement de médicaments. Les services offerts par ce segment comprennent le stockage d'échantillons, le séquençage génomique, la synthèse de gènes, les services de traitement en laboratoire, l'analyse en laboratoire, les services d'approvisionnement en échantillons biologiques et d'autres services de soutien.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale