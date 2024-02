(Alliance News) - Babcock International Group PLC a déclaré mardi avoir remporté un nouveau contrat pour fournir une formation technique à la branche des véhicules blindés de l'armée britannique.

La société de défense basée à Londres a déclaré que le contrat de sept ans est d'une valeur d'environ 75 millions de livres sterling et devrait commencer en 2024, fournissant et soutenant "la formation au combat rapproché sur les véhicules de combat blindés à chenilles et à roues à une grande variété d'utilisateurs de l'armée et de la défense sur le terrain, pour inclure la conduite et la maintenance, le tir au canon et la formation aux systèmes de communication et d'information".

Babcock a déclaré qu'elle assurerait et soutiendrait la formation aux camps de Bovington et de Lulworth de la garnison de Bovington dans le Dorset, en Angleterre, pour le compte de l'Armour Centre, soutenant ainsi son rôle de centre d'excellence pour la fourniture à l'armée britannique de personnel formé aux véhicules de combat blindés.

Outre son soutien à la conception et à la mise en œuvre de la formation, Babcock a déclaré qu'elle "assurerait la gestion technique et générale de l'équipement, la maintenance et la gestion de la flotte de véhicules blindés de combat et du parc de transport motorisé de l'Armour Centre, ainsi que les services de soutien de la garnison, qui comprennent l'instruction en matière d'entraînement physique".

Jo Rayson, directeur général des activités de formation de Babcock, a commenté l'opération : "Il est essentiel que les soldats soient prêts à intervenir sur le terrain, tant au Royaume-Uni qu'en Europe. Nous soutenons depuis longtemps l'armée britannique, en gérant tous les aspects du cycle de formation de l'armée, en concevant et en dispensant plus de 758 000 jours de formation individuelle par an. Nous sommes ravis d'avoir obtenu ce contrat qui nous permettra de poursuivre ce travail essentiel de formation de la communauté de combat rapproché montée".

Le commandant de la garnison de Bovington et commandant adjoint du centre de manœuvre de combat, John Godfrey, a commenté : "Ce nouveau contrat essentiel intervient à un moment passionnant du développement de la formation de l'armée britannique en matière de véhicules blindés de combat. Babcock continuera à assurer la formation sur notre flotte de véhicules existants, en recherchant une amélioration continue de la prestation tout au long de ce contrat, et nos futurs équipages Ajax, Boxer et Challenger 3 bénéficieront des développements réalisés."

Les actions de Babcock étaient en hausse de 0,3 % à 463,20 pence chacune à Londres mardi à la mi-journée.

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.