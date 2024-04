Bally's Corporation est une société mondiale de casinos et de divertissements, avec une présence omni-canal de paris sportifs en ligne et d'offres iGaming. La société possède et gère 15 casinos dans 10 États, un terrain de golf à New York, un hippodrome dans le Colorado, et a accès à des licences de paris sportifs en ligne dans 18 États. Elle possède également Bally's Interactive International (Gamesys Group), un opérateur de jeux en ligne, Bally Bet, une plateforme de paris sportifs, et Bally Casino, une plateforme iCasino. Ses activités de casino comprennent environ 15 000 machines à sous, 550 jeux de table et 3 900 chambres d'hôtel. Ses segments comprennent Casinos & Resorts, International Interactive et North America Interactive. Le segment Casinos & Resorts comprend des casinos et des centres de villégiature, un hippodrome et un terrain de golf. Le secteur International Interactive comprend les activités européennes et asiatiques de Gamesys. Le segment North America Interactive comprend un portefeuille de marques de paris sportifs, d'iGaming et de jeux gratuits.

Secteur Casinos et jeux