Les fonds spéculatifs ont acheté plus d'actions américaines qu'ils n'en ont vendu la semaine dernière pour la première fois en dix semaines, ajoutant 554 millions de dollars à leurs portefeuilles, a déclaré Bank of America dans une note sur les flux de ses clients.

Les achats nets des fonds spéculatifs ont eu lieu au cours d'une semaine où l'indice S&P 500 a affiché un record à la clôture vendredi pour la première fois en deux ans, dans le cadre d'une reprise des fabricants de puces et des grandes capitalisations technologiques.

Néanmoins, les fonds spéculatifs sont vendeurs nets d'environ 2 milliards de dollars d'actions depuis le début de l'année, selon BofA.

La semaine dernière, les fonds spéculatifs ont principalement acheté des fonds négociés en bourse (ETF), ajoutant plus de 200 millions de dollars de ces titres, et des sociétés à grande capitalisation. L'énergie et la santé ont été les deux principaux secteurs d'acquisition des fonds spéculatifs la semaine dernière.

Dans l'ensemble, BofA a déclaré avoir enregistré le plus grand afflux d'actions américaines depuis la mi-décembre, si l'on tient compte de tous ses clients, y compris les fonds spéculatifs, les investisseurs institutionnels et de détail, et les entreprises.