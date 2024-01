Les prêteurs de la compagnie aérienne indienne Go First ont fixé au 31 janvier la date limite pour les offres financières de rachat de la compagnie, ont déclaré dimanche deux sources bancaires.

Go First s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites en mai, mais les prêteurs ont récemment envisagé de liquider la compagnie aérienne après avoir échoué à trouver de nouveaux investisseurs.

"Les banques ont décidé de donner une nouvelle chance au processus de résolution et de permettre aux prétendants qui ont déjà manifesté leur intérêt de soumettre une offre concrète", a déclaré un banquier d'une banque d'État qui a une exposition à Go First.

Le transporteur indien SpiceJet a déclaré le mois dernier qu'il envisageait de faire une offre pour Go First après avoir procédé à des vérifications préalables. Sky One, basée à Sharjah, aux Émirats arabes unis, Safrik Investments, basée en Afrique, et NS Aviation, basée aux États-Unis, ont également manifesté leur intérêt pour Go First, ont déclaré les deux sources.

Sky One, Safrik Investments et NS Aviation n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le second banquier a déclaré que le comité des créanciers pourrait également envisager de prolonger le délai de fin de mois à la demande d'un repreneur potentiel. Aucune des sources n'a souhaité être identifiée car elles ne sont pas autorisées à parler aux médias.

Le professionnel de la résolution de Go First, qui conduit la procédure d'insolvabilité, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le dépôt de bilan de Go First mentionne la Central Bank of India, la Bank of Baroda, l'IDBI Bank et la Deutsche Bank parmi les créanciers auxquels le transporteur doit un total de 65,21 milliards de roupies (784,38 millions de dollars). (1 $ = 83,1360 roupies indiennes)