Bendigo and Adelaide Bank Limited est une société de services bancaires et financiers basée en Australie. Les principales activités de la société comprennent la fourniture d'une gamme de services bancaires et d'autres services financiers, y compris les prêts à la consommation, résidentiels, professionnels, ruraux et commerciaux, la collecte de dépôts, les services de paiement, la gestion de patrimoine, les prêts sur marge et les services de pension de retraite, de trésorerie et de change. Son segment Consommateurs est engagé dans le service de ses clients consommateurs et comprend le réseau de succursales, la banque numérique Up, les gestionnaires de relations mobiles, les canaux bancaires tiers, les services de patrimoine, Homesafe, et les fonctions de soutien à la clientèle. Son segment Business and Agribusiness se concentre sur le service aux entreprises, principalement les petites et moyennes entreprises, qui recherchent une expérience de banque relationnelle et comprend le financement de portefeuille, Delphi Bank, et tous les services bancaires fournis à l'agro-industrie, aux communautés rurales et régionales australiennes par le biais de la marque Rural Bank.

Secteur Banques