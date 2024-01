Bigben Interactive : Crédit Agricole, Atos, Prodways... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -

Atos

Atos, qui a perdu plus de 50% depuis le début de l'année, a vu sa note de crédit être abaissée de 3 crans par S&P Global, de "BB-" à "B-" en raison de la dégradation de sa situation en termes de liquidités. L'agence de notation souligne que ses sources de liquidités disponibles ont encore diminué au second semestre 2023, avec une consommation de trésorerie d'environ 100 millions d'euros. Elle note qu'aucun accord avec les banques n'a été trouvé pour refinancer ses dettes.



Bigben Interactive

Le spécialiste dans la distribution d'accessoires pour consoles de jeux vidéo publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



Crédit Agricole

Crédit Agricole annonce détenir une participation minoritaire de 7% du capital de Worldline. Cet investissement s'inscrit dans la continuité du partenariat stratégique entre le groupe Crédit Agricole et Worldline, pour lequel la signature d'un accord engageant a été annoncée en juillet 2023. Il a vocation à renforcer ce partenariat afin de créer un acteur majeur des services de paiements aux commerçants en France.



Esso

A partir du 20 janvier 2024, les unités de production de la raffinerie Esso de Fos-sur-Mer seront successivement mises à l'arrêt dans le cadre d'un grand arrêt programmé de la raffinerie. "Ces opérations ont été préparées de manière à limiter les nuisances de toutes natures", a précisé la société. Les arrêts techniques programmés permettent de réaliser des travaux d'entretien sur des équipements normalement en service. Certains équipements seront également remplacés par du matériel de dernière génération.





Oeneo

La société spécialisée en tonnellerie et bouchage du vin présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



Prodways

Prodways Group, société spécialisée dans l'impression 3D industrielle, annonce l'arrêt de son activité de vente de petites imprimantes pour la joaillerie. La performance décevante de 2023, essentiellement due à la faiblesse des ventes de machines, amène le groupe à prendre des mesures afin d'améliorer ses résultats rapidement et de manière structurelle. Cette décision reflète la stratégie de croissance et de rentabilité mise en œuvre par la société depuis sa création. L'arrêt de l'activité joaillerie est mis en œuvre dès à présent et devrait être finalisé d'ici la fin de l'été 2024.



Visiomed

Visomed, groupe dédié aux technologies et services de santé innovants,annonce la nomination de Clément Pacaud en tant que directeur général du groupe. À 34 ans, il cumule plus de 12 ans d'expérience, dont 10 passés dans les pays du Golfe, dans la gestion d'entreprises, la conduite de stratégies financières et opérationnelles, la gestion d'acquisitions, la structuration de coentreprises internationales complexes ou encore l'accompagnement de startups technologiques et d'entreprises industrielles en forte croissance.