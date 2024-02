BigCommerce Holdings, Inc. est une plateforme ouverte de commerce électronique en mode SaaS (Software-as-a-Service). La société permet aux marchands de construire leurs solutions de commerce électronique à leur manière, avec la flexibilité nécessaire pour s'adapter à leur activité et à leur offre de produits. Ses segments d'activité sont les grandes entreprises, le marché intermédiaire et les petites entreprises. Elle fournit une plateforme pour le lancement et l'extension d'une opération de commerce électronique, y compris la conception du magasin, la gestion du catalogue, l'hébergement, la caisse, la gestion des commandes, les rapports et la pré-intégration dans des services tiers tels que les paiements, l'expédition et l'exécution, le point de vente, le marketing, la comptabilité et l'omnichannel. Elle propose l'accès à sa plateforme sur la base d'un abonnement. La société sert des clients de tailles, de catégories de produits et de types d'achat variés, y compris des entreprises à consommateurs (B2C) et des entreprises à entreprises (B2B). La société propose une intégration directe et gratuite avec des réseaux, tels que Facebook et Instagram, et des places de marché en ligne, telles qu'Amazon et eBay.

Secteur Logiciels