BigCommerce Holdings, Inc. propose une plateforme de commerce électronique ouverte de type logiciel-service. La société alimente à la fois les boutiques de commerce électronique de marque de ses clients et leurs connexions cross-canal avec les places de marché en ligne, les réseaux sociaux et les systèmes de points de vente hors ligne. Elle cible différents secteurs d'activité : les entreprises, le marché intermédiaire et les petites entreprises. Elle fournit une plateforme complète pour le lancement et l'extension d'une opération de commerce électronique, y compris la conception du magasin, la gestion du catalogue, l'hébergement, la caisse, la gestion des commandes, les rapports et les pré-intégrations dans des services tiers tels que les paiements, l'expédition et l'exécution, le point de vente, le marketing, la comptabilité et l'omni-canal. Elle propose l'accès à sa plateforme sur la base d'un abonnement. Sa plateforme s'adresse à des clients de tailles, de catégories de produits et de types d'achat variés, y compris d'entreprise à consommateur et d'entreprise à entreprise, ainsi que des clients hybrides. Elle propose des intégrations directes et gratuites avec des réseaux sociaux, tels que Facebook et Instagram, entre autres.

Secteur Logiciels