Blue Bird Corporation est un concepteur et fabricant indépendant de bus scolaires. La société se concentre sur la conception, l'ingénierie et la fabrication de bus scolaires électriques et à faibles émissions, avec plus de 20 000 bus fonctionnant au propane, au gaz naturel et à l'électricité. L'entreprise exerce ses activités dans deux secteurs, à savoir le secteur des autobus et le secteur des pièces détachées : Le segment des autobus et le segment des pièces détachées. Le segment Bus comprend la fabrication et l'assemblage de bus vendus à divers clients aux États-Unis, au Canada et sur certains marchés internationaux limités. Le segment des pièces détachées consiste en l'achat de pièces détachées auprès de tiers pour les vendre aux concessionnaires du réseau de la société et à certains grands parcs de véhicules. La société propose également des produits à énergie alternative avec ses bus scolaires alimentés au propane, à l'essence, au gaz naturel comprimé (GNC) et entièrement électriques. Elle vend ses bus et leurs pièces détachées par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires américains et canadiens.

Secteur Véhicules et machines lourdes