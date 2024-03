BMW : Jefferies dégrade sa recommandation

Jefferies dégrade sa recommandation sur BMW de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours maintenu à 110 euros, estimant que l'action du groupe automobile allemand 'intègre déjà la distribution intégrale du free cash-flow, ce qui n'est pas le cas chez Mercedes'.



Selon lui, aucun constructeur traditionnel n'a pour l'heure mieux géré la transition en cours du secteur que BMW, et sa Neue Klasse inaugurera sa troisième génération de véhicules électriques l'an prochain, alors que la plupart des pairs travaillent encore sur leur deuxième.



Le broker augmente ses estimations de BPA ajusté de 4 à 5%, tout en laissant inchangées celles de free cash-flow. Cependant, il considère que le positionnement de BMW n'est plus 'mal compris' par le marché.



