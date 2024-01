(Alliance News) - Boohoo Group PLC a annoncé mardi que l'ancien directeur général Stephen Morana était revenu au conseil d'administration de l'entreprise de mode rapide, en remplacement du directeur financier Shaun McCabe.

La société a également fait une brève mise à jour de son activité, expliquant que les choses se déroulent "conformément aux attentes du marché".

La société basée à Manchester a déclaré que M. Morana assumera le rôle de directeur financier à partir du 19 février. M. McCabe, quant à lui, quitte l'entreprise avec effet immédiat et "d'un commun accord".

La société a déclaré que M. Morana apportait avec lui "une expérience significative dans une série d'entreprises". Il a été directeur financier de la société de jeux d'argent Betfair Ltd et du portail immobilier Zoopla Ltd. Il était auparavant membre du conseil d'administration d'Entain PLC, propriétaire de Ladbrokes, poste qu'il a également occupé chez boohoo entre 2014 et 2017.

Le président exécutif de boohoo, Mahmud Kamani, a déclaré : "Stephen est un directeur financier très apprécié qui est bien connu de boohoo, ayant déjà siégé à notre conseil d'administration à titre non exécutif pendant quatre ans. Il nous a soutenus tout au long du processus d'introduction en bourse et au cours de nos premières années en tant que société anonyme. Alors que l'entreprise s'est considérablement développée depuis, Stephen possède une grande expérience des entreprises numériques mondiales et est donc très bien placé pour soutenir la stratégie dans la poursuite de nos ambitions de croissance".

M. McCabe, qui quitte également le conseil d'administration de Boohoo, était devenu directeur financier en octobre 2022. Il avait rejoint le conseil d'administration deux ans plus tôt en tant que directeur non exécutif indépendant.

boohoo a également déclaré que "les activités commerciales restent conformes aux attentes du marché". La société clôture ses comptes le 28 février.

En octobre, elle a révélé que son chiffre d'affaires avait chuté de 17 %, passant de 882,4 millions de livres sterling l'année précédente à 729,1 millions de livres sterling pour les six mois se terminant le 31 août.

Elle a revu à la baisse ses prévisions de recettes pour l'ensemble de l'année, estimant qu'elles diminueraient de 12 à 17 % par rapport aux 1,77 milliard de livres sterling réalisées l'année précédente.

Boohoo publiera ses résultats définitifs pour l'exercice clos le 28 février en mai.

Les actions de la société ont augmenté de 0,8 % à 34,25 pence chacune à Londres mardi matin.

Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News

