La société d'investissement immobilier (REIT) Boston Properties a battu les estimations de fonds provenant des opérations (FFO) au quatrième trimestre mardi, aidée par une demande saine d'espaces de bureaux, alors que de plus en plus d'entreprises demandent à leurs employés de retourner sur leur lieu de travail.

L'obligation de travailler à partir du bureau a entraîné une hausse de la demande sur le marché de l'immobilier commercial, qui se remet d'un effondrement dû à une pandémie.

Boston Properties a déclaré un FFO, une mesure clé de la performance d'une FPI, de 1,82 $ par action pour le trimestre terminé le 31 décembre, par rapport aux estimations de LSEG de 1,8 $ par action.

Le chiffre d'affaires de la société, qui est le plus grand promoteur de lieux de travail de premier ordre aux États-Unis, a augmenté pour atteindre environ 829 millions de dollars au cours du trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était d'environ 810 millions de dollars.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires est tombé à 119,9 millions de dollars, soit 76 cents par action, contre 121,8 millions de dollars, soit 78 cents par action, un an plus tôt. (Reportage de Shivansh Tiwary et Nathan Gomes à Bengaluru ; Rédaction de Shilpi Majumdar)