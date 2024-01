Bourse Direct est le leader indépendant de la bourse sur Internet en France. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 2 pôles : - courtage en ligne : à travers les sites Boursedirect.fr, Capitol.fr, Tradebox.fr, Absysteme.fr, Wargny.com et Mesactions.com ; - prestations de services de back-office et d'exécution automatisés : prestations de transmission et de réception d'ordres en temps réel, de négociation et de compensation, de tenue de comptes et de conservation de titres à destination notamment des sociétés de gestion, des établissements financiers et des courtiers en ligne.

Secteur Opérateurs financiers et du marché des matières premières