Breville Group Limited est une société basée en Australie qui conçoit, développe et commercialise de petits appareils électriques de cuisine dans le monde entier. L'entreprise exerce ses activités dans deux secteurs : le secteur des produits mondiaux et le secteur de la distribution : Le segment des produits globaux et le segment de la distribution. Le segment des produits globaux vend des produits conçus et développés par la société qui peuvent être vendus directement ou par l'intermédiaire de tiers ou par d'autres marques détenues par le groupe. Le secteur de la distribution vend des produits conçus et développés par un tiers et distribués dans le cadre d'un accord de licence ou de distribution, ou provenant directement de fabricants. Les produits de ce segment peuvent être vendus sous les marques Breville et Kambrook ou par l'intermédiaire de marques tierces, telles que Nespresso. Ses produits comprennent des machines à expresso, des machines Nespresso, des machines à café goutte à goutte, des moulins à café, des centrifugeuses, des mixeurs, des fours et des friteuses, des fours à pizza, des micro-ondes, des machines à pain, des grille-pain, des grils et des appareils à sandwich, ainsi que des gaufriers.

Indices liés S&P/ASX 200