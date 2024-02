Brightcove Inc. est un fournisseur de services de diffusion en continu basés sur le cloud. La société propose six produits vidéo, à savoir Brightcove Video Cloud, Brightcove Live, Brightcove Beacon, Brightcove Player, Zencoder et Brightcove Audience Insights. Brightcove Video Cloud est une plate-forme vidéo en ligne qui permet à ses clients de diffuser des vidéos sur des appareils connectés à Internet. Brightcove Live est une solution de diffusion en direct. Brightcove Beacon est une application qui permet aux entreprises de lancer des services over-the-top sur différents appareils. Brightcove Player est une technologie basée sur le cloud qui permet de créer et de gérer des expériences vidéo. Zencoder est une technologie d'encodage vidéo basée sur le cloud. Brightcove Audience Insights est une plate-forme de veille stratégique spécialement conçue pour les entreprises de vidéo. Elle compte environ 2 845 clients dans plus de 60 pays, dont des sociétés de médias, des diffuseurs, des éditeurs, des sociétés de sport et de divertissement, des marques d'hôtellerie, des plateformes de vente au détail et de commerce électronique, et des organisations de haute technologie.

Secteur Internet