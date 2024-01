Après un trimestre au cours duquel Netflix a réaffirmé sa domination dans le domaine de la vidéo en streaming, son accord de 5 milliards de dollars pour l'acquisition des droits de diffusion de combats en direct suggère que le pionnier du streaming s'inspire de l'ancien modèle de la télévision câblée.

Netflix a annoncé mardi qu'elle diffuserait le programme hebdomadaire phare de la World Wrestling Entertainment (WWE), "Raw", à partir de l'année prochaine, renforçant ainsi son investissement dans la programmation en direct et offrant à ses abonnés en dehors des États-Unis d'autres émissions hebdomadaires de catch, notamment "SmackDown".

Bien que les dirigeants de l'entreprise aient déclaré que l'accord ne signifiait pas un changement dans l'orientation de l'entreprise vers le divertissement, il place néanmoins Netflix sur une trajectoire de collision avec les médias traditionnels, alors que le diffuseur en continu développe son activité publicitaire.

Netflix sera en mesure de combiner sa vaste collection de drames prestigieux tels que "The Crown", d'émissions de téléréalité comme "Squid Game : The Challenge" et des films comme "Maestro" de Bradley Cooper, nommé aux Oscars, avec l'immédiateté du sport et du divertissement en direct.

"Le streaming est en train de recréer l'offre du câble", a déclaré Laura Martin, analyste principale chez Needham & Co. "Tous ces streamers vont devoir proposer des informations et du sport. Les événements en direct sont à l'origine de nouvelles inscriptions.

En effet, Amazon Prime Video, Apple TV+, Max de Warner Bros Discovery et d'autres services de streaming proposent déjà des sports professionnels en direct.

Mardi, Netflix a déclaré avoir recruté 13,1 millions d'abonnés au cours du trimestre de décembre, ce qui représente la plus forte croissance d'abonnés jamais enregistrée au cours du quatrième trimestre.

L'accord avec la WWE intervient alors que le streaming se rapproche de l'omniprésence de la télévision par câble à son apogée, ce qui incite Netflix à ouvrir de nouvelles voies de croissance. Le nombre de foyers américains abonnés à un service de diffusion en continu a atteint 85 %, selon les données de l'institut de recherche HarrisX.

Selon MoffettNathanson Research, les récentes grèves à Hollywood, qui ont entraîné l'arrêt de la production américaine d'émissions et de films scénarisés, pourraient bien avoir incité davantage de consommateurs à résilier leur abonnement au câble et à rechercher des options moins onéreuses.

En effet, les sociétés de médias ont alimenté la "bête" Netflix pendant cette période de faible production en accordant des licences pour des émissions telles que "Suits" et "Young Sheldon", a noté MoffettNathanson. Ces rediffusions captent davantage de temps d'écoute.

Netflix a été contraint d'investir des milliards dans le contenu original car les grandes sociétés de médias ont récupéré des séries télévisées et des films pour les utiliser exclusivement sur leurs propres services de diffusion en continu, a noté Michael Nathanson, analyste chez MoffettNathanson, dans une note de courtage intitulée "More Rock, Less Maestro" (Plus de rock, moins de maestro).

"Aujourd'hui, en raison des difficultés rencontrées par l'ensemble du secteur, Netflix a réussi à inverser ce modèle. Cette fois, il semble que ce soit pour de bon", a déclaré M. Nathanson, qui s'attend à ce que Netflix revoie sa stratégie en matière de films originaux, car le financement de ces productions est un modèle moins attrayant que l'octroi de licences pour des films déjà sortis et destinés à être visionnés à la maison.

Netflix reproduit "le meilleur" de la télédiffusion - qui se targue d'avoir des émissions de grande écoute à large audience et des réseaux câblés premium tels que HBO - avec sa collection de drames de haut niveau, de comédies spéciales, de films et de combats de boxe, a déclaré Marc DeBevoise, vétéran des médias et PDG de la société de technologie de diffusion en continu Brightcove.

Le catch professionnel - un hybride de sport et de divertissement - attire également des millions de téléspectateurs chaque semaine, ce qui est intéressant pour les annonceurs.

"C'est l'une des rares choses qui génère une audience de plus de 10 millions de téléspectateurs, ce qui est nécessaire pour développer une activité publicitaire", a déclaré M. DeBevoise. Netflix s'efforce de faire de la publicité un moteur de revenus essentiel d'ici à 2025.

UN INTÉRÊT GRANDISSANT

M. Martin, de Needham, a déclaré que l'accord avec la WWE était une mesure défensive, permettant à Netflix d'égaler l'étendue du contenu en direct disponible sur les services rivaux, tels que Max de Warner Bros Discovery et Peacock de NBCUniversal, d'une manière relativement peu coûteuse.

Par exemple, le match de la wild-card de la National Football League diffusé en exclusivité par Peacock au début du mois a été regardé par 27,6 millions de téléspectateurs, selon Nielsen. Comcast, la société mère de NBCUniversal, a déclaré qu'il s'agissait de l'événement en direct le plus diffusé dans l'histoire des États-Unis. Les sports représentent désormais 23,5 % de toutes les heures de télévision nationales regardées, contre 14,1 % en 2018, selon GroupM.

L'analyste principal d'Insider Intelligence, Ross Benes, estime que Netflix s'aventurera dans davantage d'événements en direct, bien qu'il soit peu probable que le streamer fasse une offre pour des droits sportifs plus coûteux.

Jessica Reif Ehrlich, analyste des médias chez Bank of America, a déclaré que Netflix était bien placé pour vendre des publicités et développer une programmation "proche du sport" qui pourrait faire découvrir la lutte professionnelle à un nouveau public, tout comme la série documentaire "Formula 1 : Drive to Survive" a alimenté la popularité mondiale de la course automobile. Nielsen a constaté que cette série a incité le public américain à regarder davantage de courses de Formule 1.

"Ils ont fait un travail phénoménal en suscitant l'intérêt pour des sports qui intéressaient, mais qui n'avaient peut-être pas une grande audience auparavant", a déclaré M. Ehrlich, en faisant référence aux programmes sportifs antérieurs de Netflix. "Il ne s'agit pas seulement de monétiser, mais aussi d'élargir le public et l'intérêt, à l'échelle mondiale.