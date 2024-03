L’éditeur vidéo basé sur le web de Brightcove aide les marketeurs à éditer et à distribuer du contenu sur tous les appareils et plateformes, en accélérant la gestion des vidéos et le flux de publication

Brightcove (NASDAQ : BCOV), la société de technologie de streaming la plus fiable au monde, annonce aujourd’hui avoir ajouté des capacités d'édition vidéo basée sur le web à sa plateforme technologique de streaming primée d'un Emmy Award. La nouvelle fonctionnalité de base ajoutera l’édition facile à utiliser qui accélère la création, la gestion et la publication vidéo de flux de travail.

Conçue pour répondre aux besoins des professionnels de l'édition, du marketing, des réseaux sociaux, des RH et de la communication, la fonctionnalité d’édition est intuitivement conçue pour tous, garantissant que tous les utilisateurs peuvent exploiter tout son potentiel, quel que soit leur niveau d’expertise vidéo.

« Dans un environnement de contenu en pleine évolution, des outils d'édition vidéo enrichis mais accessibles sont essentiels pour que les équipes créent et gèrent du contenu de haute qualité », déclare Scott Levine, Chief Product Officer, Brightcove. « La fonctionnalité d’édition sur la plateforme de Brightcove facilite le processus de création de contenu vidéo pour les équipes qui souhaitent publier rapidement des vidéos de haute qualité. Notre objectif est de faire de Brightcove un guichet unique pour tous les besoins de marketing vidéo et de communication de nos clients. »

L’éditeur vidéo basé sur le web de Brightcove permet aux clients de créer du contenu du début à la fin dans la plateforme de streaming. Incluse dans les solutions Marketing Studio et Communications Studio de Brightcove, cette nouvelle fonctionnalité aidera les clients :

à créer du contenu snackable à partir de vidéos plus longues : réutiliser le contenu vidéo existant en éditant des enregistrements en clips, en résumés des meilleurs moments ou en versions condensées pour des publics spécifiques. Les utilisateurs peuvent couper et découper des sections dans des vidéos plus grandes ou fusionner des points pour créer de nouveaux clips ou un résumé des meilleurs moments pour le partage sur les réseaux sociaux ou sur d’autres plateformes. Ils peuvent également ajouter des graphiques, des logos, de la musique, des illustrations et d’autres éléments créatifs.

à fournir du contenu généré par les employés : les utilisateurs peuvent s'approvisionner et modifier des enregistrements auprès d'employés ou d'autres contributeurs dans une vidéo finalisée pour les publier en interne ou en externe.

les utilisateurs peuvent s’approvisionner et modifier des enregistrements auprès d’employés ou d’autres contributeurs dans une vidéo finalisée pour les publier en interne ou en externe. à développer du contenu vidéo promotionnel : éditer du contenu vidéo avec des modèles personnalisables pour les promotions, les campagnes et le contenu personnalisé. Les utilisateurs peuvent également créer leurs propres modèles d’entreprise pour une création de contenu efficace et rapide.

à éditer des vidéos pour différents canaux : éditer ou rogner du contenu prêt à être distribué à différents canaux pour une portée plus large tout en répondant aux exigences relatives aux ratios d'aspects spécifiques, y compris les vidéos verticales.

Pour plus d'informations, visitez Brightcove.com.

À propos de Brightcove Inc.

Brightcove crée les solutions technologiques de diffusion en continu les plus fiables, les plus évolutives et les plus sûres au monde, afin de renforcer le lien entre les entreprises et leur public, où qu’il se trouve et quel que soit l’appareil sur lequel il consomme le contenu. Dans plus de 60 pays, la plateforme vidéo intelligente de Brightcove permet aux entreprises de réaliser des ventes plus efficaces à leurs clients, aux leaders des médias de diffuser et de monétiser leur contenu de manière plus fiable, et à chaque entreprise de communiquer plus efficacement avec les membres de son équipe. La Société a été distinguée par deux Technology and Engineering Emmy® Awards attribués pour ses innovations, sa disponibilité invariablement en tête du secteur et une évolutivité sans égale. Brightcove repousse sans cesse les limites de ce que la vidéo peut faire. Suivez Brightcove sur LinkedIn, X (anciennement Twitter), Facebook, Instagram, Threads et YouTube. Visitez Brightcove.com.

