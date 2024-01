Brilliant Earth Group, Inc. est une société de bijouterie fine omnicanale. La société conçoit, achète et vend des diamants, des pierres précieuses et des bijoux en ligne et dans environ 26 salles d'exposition aux États-Unis. Elle propose des collections de bagues de fiançailles en diamant, d'alliances et d'anniversaires, de bagues en pierres précieuses et de bijoux fins. Ses bagues de fiançailles en diamant sont fabriquées sur commande grâce à l'outil numérique Create Your Own ring (Créez votre propre bague). Les clients choisissent leur monture, le type de métal précieux et la taille de la bague, et sélectionnent un diamant naturel Beyond Conflict Free ou un diamant cultivé en laboratoire pour créer leur bague unique. Sa collection d'alliances de mariage et d'anniversaire comprend des bagues classiques en métal précieux et des bagues rehaussées de diamants ou de pierres précieuses. Ses bagues en pierres précieuses sont ornées de pierres précieuses centrales distinctives, notamment des saphirs, des émeraudes, des moissanites, des aigues-marines et d'autres pierres précieuses colorées. Elle propose également des bagues serties de pierres précieuses. Sa collection de bijoux fins comprend des boucles d'oreilles, des colliers et des bracelets.

Secteur Détaillant habillement et accessoires