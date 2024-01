Brinker International, Inc. est une société de restauration décontractée. La société possède, développe, exploite et franchise les marques de restaurants Chilis Grill & Bar (Chilis) et Maggianos Little Italy (Maggianos), ainsi qu'une marque virtuelle, Its Just Wings. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Chili's et Maggiano's. Le segment Chili's comprend les restaurants Chili's détenus par la société, qui sont principalement situés aux États-Unis, dans le segment de la restauration décontractée à service complet de l'industrie. Le segment Chili's compte également des restaurants détenus par la société au Canada et des établissements franchisés aux États-Unis, dans d'autres pays et dans deux territoires américains. Le secteur Maggiano's comprend les restaurants Maggiano's appartenant à la société aux États-Unis ainsi que ses activités de franchise nationales. La société possède, exploite ou franchise environ 1 600 restaurants dans environ 29 pays et deux territoires des États-Unis.

Secteur Restaurants et bars