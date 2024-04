Brunello Cucinelli S.p.A. est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de vêtements en cachemire. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente des magasins mono-marques (65,5%) : activité assurée, à fin 2023, à travers un réseau de 152 magasins répartis entre magasins détenus en propre (125) et magasins franchisés (27) ; - vente des magasins multimarques (34,5%). La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (11,3%), Europe (26,3%), Amérique du Nord (35,5%) et Asie (26,9%).

Secteur Habillement et accessoires