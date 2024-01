Builders FirstSource, Inc. est un fournisseur de produits de construction, de composants préfabriqués et de services à valeur ajoutée destinés au segment professionnel du marché de la construction résidentielle neuve, de la réparation et du remodelage. La société propose à ses clients une solution intégrée de construction de maisons, en proposant la fabrication, l'approvisionnement, la livraison et l'installation d'une gamme complète de produits de construction structuraux et connexes. Ses produits manufacturés comprennent des fermes de toit et de plancher fabriquées en usine, des panneaux muraux, des fenêtres en vinyle, des menuiseries et des garnitures sur mesure, ainsi que du bois d'ingénierie qu'elle conçoit, coupe et assemble spécifiquement pour chaque maison. Elle assemble également des portes intérieures et extérieures en unités pré-cadenassées. Sa gamme complète de services liés à la construction comprend l'installation professionnelle, l'encadrement clé en main et la construction du gros œuvre, couvrant toutes ses catégories de produits. Elle propose également des solutions logicielles et des services pour l'industrie des produits de construction. Elle exploite plus de 569 points de vente dans 42 États des États-Unis.

Secteur Fournitures de construction et installation