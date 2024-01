Capital India Finance Limited est une institution financière non bancaire basée en Inde. La société propose des services de change. Elle opère à travers deux segments : les activités de prêt et les services de change. L'activité de prêt consiste à fournir des financements aux petites et moyennes entreprises, aux clients de détail et à l'immobilier à des fins diverses, telles que l'achat d'équipements commerciaux, les besoins personnels et les prêts aux entreprises. Les services de change comprennent les envois de fonds à l'étranger, les cartes de voyage prépayées en devises, l'importation et l'exportation de billets en devises. Son portefeuille de financement de détail comprend des prêts immobiliers, des prêts pour l'amélioration de l'habitat, des prêts pour l'extension de l'habitat, des prêts contre la propriété et des transferts de soldes de prêts immobiliers. Son activité RapiPay fournit des services tels que le système de paiement basé sur l'Aadhaar (AEPS), l'assurance, le paiement de factures et le transfert d'argent national. Les produits et services de RemitX comprennent les billets en devises, les envois de fonds à l'étranger et les voyages prépayés en devises.