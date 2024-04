Carlisle Companies Incorporated est un fabricant et un fournisseur de produits et de solutions d'enveloppe du bâtiment qui permettent d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. La société opère à travers deux segments : Carlisle Construction Materials (CCM) et Carlisle Weatherproofing Technologies (CWT). Le segment CCM produit une gamme complète de produits de toiture monocouche et de systèmes de toiture et accessoires garantis pour l'industrie du bâtiment commercial, y compris des membranes en éthylène-propylène-diène-monomère (EPDM), en polyoléfine thermoplastique (TPO) et en chlorure de polyvinyle (PVC), des isolants en polyiso et des systèmes de toiture et de panneaux muraux en métal pour les bâtiments commerciaux et résidentiels. Le segment CWT produit des solutions d'enveloppe du bâtiment qui favorisent l'efficacité énergétique et le développement durable dans les applications commerciales et résidentielles. Ses produits comprennent des produits d'étanchéité et de protection contre l'humidité, des sous-couches de protection de toiture, des pare-air/vapeur liquides et en feuilles entièrement intégrés, et d'autres produits.

Secteur Fournitures de construction et installation