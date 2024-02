Carlisle Companies Incorporated est un fabricant et un fournisseur de produits d'enveloppe de bâtiment et de solutions pour des bâtiments plus efficaces sur le plan énergétique. La société opère à travers trois segments : Carlisle Construction Materials (CCM), Carlisle Weatherproofing Technologies (CWT) et Carlisle Interconnect Technologies (CIT). Le segment CCM produit une gamme complète de produits de toiture monocouche à haut rendement énergétique, de systèmes de toiture garantis et d'accessoires pour l'industrie du bâtiment commercial, y compris des membranes EPDM, TPO et en polychlorure de vinyle (PVC), des isolants en polyisocyanurate (polyiso) et des systèmes de toiture et de panneaux muraux en métal pour les bâtiments commerciaux et résidentiels. Le segment CWT produit des solutions d'enveloppe du bâtiment qui favorisent l'efficacité énergétique et le développement durable dans les applications commerciales et résidentielles. Le segment CWT produit des fils et des câbles à haute performance, y compris des fibres optiques, pour l'aérospatiale commerciale, l'électronique militaire et de défense, les appareils médicaux et d'autres marchés.

Secteur Fournitures de construction et installation