Cass Information Systems, Inc. fournit des services de paiement et de traitement de l'information aux entreprises de fabrication, de distribution et de vente au détail à travers les États-Unis. Les services de la société comprennent l'évaluation des factures de fret, le traitement des paiements, l'audit et la production d'informations sur la comptabilité et le transport. La société opère à travers quatre segments : Commercial & Industrial (C&I), Commercial Real Estate (CRE), Faith-based CRE, et Construction and Land Development. Les prêts C&I consistent en des prêts aux petites et moyennes entreprises dans une variété de secteurs, en des prêts de franchise et en des financements d'équipement pour des entreprises de toutes tailles. Les prêts CRE comprennent divers types de prêts pour lesquels la société détient des biens immobiliers en garantie. Les prêts CRE confessionnels comprennent les prêts aux ministères confessionnels, pour lesquels la société détient des biens immobiliers en garantie. Le secteur de la construction et du développement foncier octroie des prêts pour financer des projets de construction, y compris des projets confessionnels et commerciaux.

Indices liés Russell 2000