CBO TERRITORIA : Invest Securities remonte sa cible

Le 27 mai 2024

Invest Securities maintient sa recommandation 'achat' sur CBo Territoria avec un objectif de cours remonté de quatre à 4,43 euros, dans le sillage d'un relèvement de ses ANR et RNR normatifs (respectivement +5% et +12%) pour le groupe immobilier réunionnais.



'L'exercice 2023 a confirmé la robustesse du portefeuille d'actifs tertiaires. Malgré la fonciarisation en cours, les performances de l'activité de promotion se sont révélées bien meilleures qu'anticipé', souligne le bureau d'études.



Invest Securities ajoute que 'l'effet conjugué d'un levier très modéré et de l'exécution du pipeline devrait permettre au dividende de renouer avec la croissance en 2025 (TCMA 2025-29 attendu à +4,7% à 0,30 euro)'.



