Ceconomy est le n° 1 européen de la distribution de produits électroniques grand public. Les produits sont vendus sous les marques MediaMarkt et Saturn. A fin septembre 2018, Ceconomy exploite un réseau de 1 022 magasins (enseigne Media-Saturn) implantés essentiellement en Allemagne (432), en Italie (115), en Pologne (86), en Espagne (85), en Turquie (71), en Autriche (52), aux Pays Bas (49), en Belgique (29) et en Suède (28). La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (48,4%), Suède (2,5%) et Europe (49,1%).

Secteur Détaillant ordinateurs et électroniques