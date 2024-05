Cedar Fair, L.P. est un exploitant de parcs d'attractions régionaux. La société exploite environ 13 propriétés, dont 11 parcs d'attractions, quatre parcs aquatiques extérieurs fermés séparément et des complexes hôteliers totalisant plus de 2 300 chambres et 600 emplacements de luxe pour véhicules de loisirs. Ses parcs sont orientés vers la famille, avec des installations récréatives pour les personnes de tous âges, et offrent des environnements propres et attrayants avec des manèges et des divertissements immersifs. Ses parcs fonctionnent de manière saisonnière, à l'exception de Knott's Berry Farm, qui est généralement ouvert tous les jours pendant toute l'année. Ses parcs saisonniers sont généralement ouverts tous les jours de Memorial Day à Labor Day. En plus des opérations quotidiennes, ses parcs saisonniers sont ouverts pendant certains week-ends, y compris dans diverses propriétés au quatrième trimestre pour Halloween et les événements d'hiver. Les parcs Cedar Fairs sont situés en Ohio, en Californie, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, en Virginie, en Pennsylvanie, au Minnesota, au Missouri, au Michigan, au Texas et à Toronto, en Ontario.

Secteur Loisirs et détente