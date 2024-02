3 nouvelles solutions sont proposées aux établissements de santé, aux fournisseurs de produits de santé, aux groupements d’achat, et aux cabinets de radiologie



Boulogne-Billancourt, le 8 février 2024 – Cegedim Business Services répond aux préoccupations des établissements de santé concernant les tensions et ruptures d’approvisionnements, et les cyberattaques. Pour faire face à ces défis, Cegedim Business Services lance de nouveaux modules au sein de sa plateforme Hospitalis.

Deux nouveaux modules visent à aider les établissements de santé et les groupements d’achat à gérer leurs approvisionnements et à maintenir leurs activités malgré les tensions, les ruptures ou les attaques informatiques. Parallèlement, un troisième module est lancé pour aider les cabinets de radiologie à se conformer au Décret N°2023-1371 du 28.12.2023 modifiant les conditions de prise en charge et de distribution de certains médicaments (produits de contraste) nécessaires à la réalisation d’examens d’imagerie médicale. De ce fait, ce Décret oriente les approvisionnements pour les produits de contraste vers les cabinets de radiologie et non plus vers les pharmacies de ville.

Les trois modules sont intégrés à la plateforme Hospitalis, et sont activés en fonction des besoins de chaque utilisateur.

HospiVigie pour le suivi des tensions d’approvisionnement

HospiVigie permet un suivi en temps réel des tensions d’approvisionnement, permettant aux établissements et groupements d’achat de réagir immédiatement pour sécuriser les approvisionnements. Depuis sa mise en service à la fin du 4ème trimestre 2023, le module compte déjà 12 fournisseurs de produits de santé (laboratoires et fabricants de dispositifs médicaux), soit une dynamique d’enrôlement d’un nouveau fournisseur par semaine. Près de 1 800 établissements de santé ont également l’accès à ce module. Il sera ouvert aux groupements d’achat le souhaitant à compter du 12 février 2024.

Les avantages d’HospiVigie incluent notamment le suivi instantané de l’impact des tensions dans les commandes en cours pour l’établissement, la mise en valeur d’un marché de produits de substitution pour un groupement d’achat, une réduction des appels au service client du fournisseur, une réduction du risque de l’achat pour compte pour le fournisseur.

Christophe Couvreur, Directeur d’activités d’Hospitalis souligne : « Avec HospiVigie, nous voulions offrir aux fournisseurs de produits de santé, aux établissements de santé et aux groupements d’achat, un canal d’informations fluide qui permette de sécuriser les approvisionnements. Les fournisseurs de produits de santé déclarent leurs tensions en temps réel directement sur la plateforme avec des informations de gestion pour que les établissements puissent prendre des mesures nécessaires. Les groupements d’achat peuvent compléter ces informations de gestion en mettant en avant leur expertise et leur marché. C’est un système gagnant/gagnant pour toutes les parties, où la gestion des approvisionnements ne doit plus être une préoccupation mais plutôt une force motrice au service de soins de qualité pour le bénéfice du patient ».

Hospi-Secu pour la continuité d’activité et la reprise d’activité en cas de cyberattaque

Inédit sur le marché Hospi-Secu, ce nouveau module offre la fiabilité, la traçabilité et la sécurisation des approvisionnements en attendant le retour à la normalité du système d’information de l’établissement. Cette offre s’inscrit parfaitement dans l’objectif du Plan « CaRE » piloté par le ministère de la santé, avec une dotation de 250 M€ fléchée vers les établissements de santé.

Ses avantages incluent notamment la mise en place immédiate sans pré-chargement d’un catalogue produit, d’un livret thérapeutique ou d’un référentiel fournisseur, la proposition de commande basée sur les habitudes d’achat et le suivi des commandes dans le portail web d’Hospitalis, la mise à disposition d’un fichier pour réintégration des commandes transmises par l’établissement dans le SIH une fois la cyberattaque terminée.

Christophe Couvreur, indique : « Hospi-Secu, est la seule solution digitale du marché qui s’intéresse au plan de continuité et de reprise de l’activité d’approvisionnement d’une pharmacie hospitalière. La majorité des offres sur la sécurité informatique se concentre sur des solutions pour éviter les cyberattaques, mais cela reste insuffisant pour éviter le « risque zéro ». Nous sommes convaincus qu’il faut associer les deux. C’est pour cette raison que nous proposons cette solution ultra réactive parce que très simple dans sa mise en place ».

Une Offre pour les Cabinets de radiologie

Les équipes Hospitalis ont anticipé l’échéance du 1er mars pour mettre à disposition des cabinets de radiologie une offre digitale leur permettant de s’approvisionner et de suivre le traitement de leurs commandes en produits de contraste.

La plateforme Hospitalis compte aujourd’hui les 4 fournisseurs de produits de contraste présents sur le marché national ce qui permet aux cabinets un accès direct à l’intégralité des produits. Le fournisseur pourra coupler cette offre au module HospiVigie pour la visibilité des tensions d’approvisionnement.

Il suffit au cabinet de radiologie de passer sa commande via la plateforme et de la suivre en temps réel jusqu’à son expédition. À tout moment, le cabinet de radiologie peut contacter son fournisseur via un espace de discussion dédié.

Christophe Couvreur, Directeur d’activités d’Hospitalis déclare : « Nous sommes fiers de proposer aujourd’hui cette offre qui est la 1ère solution du marché de digitalisation des commandes pour les cabinets de radiologie en connexion directe avec leurs fournisseurs de produits de contraste. Avec un médecin responsable et un lieu de livraison préalablement enregistrés sur la plateforme, le cabinet de radiologie aura accès au catalogue de produits de contraste de son fournisseur avec qui il a négocié des conditions tarifaires et de livraisons. Il pourra suivre le traitement de sa commande, de bout en bout et être informé d’éventuelles tensions d’approvisionnement par son fournisseur, s’il le souhaite ».

De nombreux événements (crise COVID, cyberattaques d’Hôpitaux…) ont mis à mal les approvisionnements des hôpitaux. Avec ces 3 nouveaux modules, Hospitalis va au-delà d’une simple plateforme de digitalisation de commandes.

Elle permet de connecter un ensemble toujours plus large de l’écosystème de santé, tout en améliorant la sécurité des approvisionnements par une facilité et rapidité dans la collaboration entre les parties prenantes de la Supply Chain Santé, permettant ainsi une communication plus transparente et en réduisant les inefficacités.

