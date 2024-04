Cellebrite DI Ltd est un développeur de logiciels basé en Israël. La société s'engage à fournir une plateforme d'intelligence numérique (DI) pour la gestion des DI dans les enquêtes légalement sanctionnées. La plateforme permet aux utilisateurs de collecter, visualiser, analyser et gérer les données numériques tout au long du cycle d'enquête. La plateforme de la société améliore le processus d'enquête pour les défenseurs publics, les services de police, les services de l'État, les services armés, la sécurité juridique et la sécurité d'entreprise ; cela conduit à une accélération de la vitesse des enquêtes et à une augmentation des taux d'élucidation des crimes.

Secteur Logiciels