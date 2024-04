Century Casinos, Inc. est une société de divertissement de casino. La société exploite des établissements de jeux, ainsi que des services connexes d'hébergement, de restauration, de courses de chevaux (y compris les paris hors piste) et de divertissement, principalement en Amérique du Nord. Les secteurs d'activité de la société aux États-Unis sont les suivants : à l'est, le Mountaineer Casino, Resort & Races à New Cumberland (Virginie-Occidentale) et le Rocky Gap Casino, Resort & Golf à Flintstone (Maryland) ; au centre-ouest, les Century Casinos à Cape Girardeau et Caruthersville (Missouri) et le Century Casino & Hotels à Cripple Creek et Central City (Colorado) ; et à l'ouest, le Nugget Casino Resort à Reno/Sparks (Nevada). Au Canada, la société exploite le Century Casino & Hotel à Edmonton, le Century Casino à St. Albert, le Century Mile Racetrack and Casino à Edmonton et le Century Downs Racetrack and Casino à Calgary. En Pologne, la société exploite environ huit casinos par l'intermédiaire de sa filiale Casinos Poland Ltd.

Secteur Casinos et jeux