Cerence Inc. est un fournisseur d'assistants alimentés par l'intelligence artificielle (IA) pour les véhicules connectés et autonomes. La société vend des licences de logiciels et des services connectés au cloud. Sa plateforme logicielle est utilisée pour créer des assistants virtuels capables de communiquer, de trouver des informations et de prendre des mesures dans un nombre croissant de catégories. Sa plateforme logicielle est dotée d'une architecture hybride combinant des composants logiciels en périphérie et des composants connectés au nuage. Les composants logiciels Edge sont installés sur l'unité principale d'un véhicule et peuvent fonctionner sans accès aux réseaux et aux informations externes. Ses composants connectés au nuage comprennent certaines technologies liées à la compréhension de la parole et du langage naturel, des cadres de personnalisation et de réponse contextuelle basés sur l'IA, ainsi qu'une plateforme d'intégration de contenu. L'entreprise fournit ses solutions en marque blanche, ce qui permet à ses clients de proposer des assistants virtuels personnalisés avec une personnalité propre.

