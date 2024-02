Charter Hall Group est une société de gestion d'investissements immobiliers basée en Australie. La société se concentre sur l'investissement dans des secteurs clés, tels que les bureaux, l'industrie, le commerce de détail et les portefeuilles diversifiés d'infrastructures sociales. La société opère à travers trois segments : Investissements immobiliers, Investissements de développement et Gestion de fonds. Le secteur des investissements immobiliers comprend les investissements dans les fonds immobiliers. Les investissements de développement comprennent les investissements dans les développements. La gestion de fonds comprend les services de gestion d'investissement et les services de gestion immobilière. La société possède et gère divers biens immobiliers dans toute l'Australie, qu'il s'agisse de bureaux dans les grandes villes, d'installations industrielles et logistiques, de centres commerciaux locaux ou de centres d'éducation préscolaire. Ses propriétés comprennent 10 Shelley Street, 132-170 Andrews Rd, 6 Stewart Ave, 61 Mary Street, CoreWest Logistics Hub, Dandenong Distribution Centre, Edinburgh Parks Distribution Centre, No.1 Martin Place, et Pacific Square Shopping.

Secteur Développement et opérations immobilières