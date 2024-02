L'éviction par la Chine du chef de son organisme de surveillance des valeurs mobilières a suscité un enthousiasme mitigé sur les marchés, les investisseurs attendant des mesures plus importantes qui s'attaqueraient à la racine du malaise qui frappe la deuxième économie mondiale.

Yi Huiman a été remplacé en tant que président de la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC) par Wu Qing, qui a dirigé la Bourse de Shanghai et occupé le poste d'adjoint clé au sein du gouvernement municipal de Shanghai.

Bien qu'aucune raison n'ait été donnée pour le départ de M. Yi, celui-ci est intervenu après que le marché boursier chinois a atteint lundi son niveau le plus bas depuis cinq ans et que les investisseurs se sont empressés de réduire leurs pertes. Les analystes et les investisseurs ont estimé que ce départ était le signe que les décideurs politiques intensifiaient leurs efforts pour soutenir les marchés chinois malmenés.

Jusqu'à présent, les mesures de soutien axées sur le marché, telles que les restrictions sur les ventes à découvert ou les réductions des frais de transaction, ainsi que les déclarations du gouvernement promettant son soutien, ont contribué à stabiliser les marchés, mais pas à les inverser.

L'indice de référence Shanghai Composite s'est redressé après avoir atteint lundi son plus bas niveau depuis cinq ans, progressant de 1,4 % mercredi, tandis que l'indice de référence CSI 300 a augmenté de 1 %.

Les indices restent toutefois en baisse d'environ 5 % et 2,6 % respectivement cette année, après avoir chuté de 13 % et d'un peu plus de 15 % au cours des six derniers mois. En revanche, les actions mondiales ont progressé.

CRISE IMMOBILIÈRE

Les marchés chinois sont en proie à des turbulences quasi constantes depuis 2019, comme en témoigne la récente liquidation du promoteur endetté China Evergrande, alors qu'une crise immobilière pèse sur le moral des consommateurs et entrave le rebond après la pandémie de grippe aviaire COVID-19.

"Il se passe quelque chose de plus qu'une sorte d'épisode post-spéculatif, qui pourrait nécessiter des politiques réelles pour s'arrêter", a déclaré George Magnus, associé de recherche au Centre chinois de l'Université d'Oxford. "Le marché peut certainement rebondir, mais je doute fort que cela soit durable.

Ce n'était pas la première fois que la Chine renvoyait un président de la CSRC lors d'une déroute du marché, ont déclaré les analystes, qui considèrent que la décision de mercredi fait partie d'un effort visant à stabiliser le sentiment du marché.

"La China Securities Regulatory Commission a déjà agi pour tenter de soutenir les marchés avec des restrictions sur les ventes à découvert, mais ce changement à la tête de l'institution pourrait être un signal qu'elle devrait aller plus loin", a déclaré Lindsay James, stratège en investissement chez Quilter Investors à Londres.

Tout en notant l'expérience de M. Wu en tant que régulateur des valeurs mobilières - les précédents présidents de la CSRC étaient pour la plupart des banquiers - les investisseurs ont souligné qu'il fallait en faire plus pour apaiser les inquiétudes des marchés.

UN LONG CHEMIN À PARCOURIR

La semaine dernière, le Fonds monétaire international a revu à la hausse les estimations de croissance de la Chine pour 2024 de 0,4 point de pourcentage, à 4,6 %, en raison de l'augmentation des dépenses publiques, bien que cela reste plus lent que l'expansion de 5,2 % de l'année dernière.

Il a déclaré que la Chine pourrait se redresser plus rapidement que prévu si Pékin procédait à des réformes supplémentaires du secteur immobilier, telles que la restructuration des promoteurs immobiliers insolvables, ou dépensait plus que prévu pour stimuler la confiance des consommateurs.

Geoffrey Yu, stratégiste senior des marchés EMEA chez BNY Mellon, a déclaré que l'entreprise souhaitait voir des mesures fiscales et structurelles, en particulier un soutien aux ménages, qui, selon lui, pourraient être annoncées lors du Congrès national du peuple de mars, le parlement annuel de la Chine.

"Nous insistons sur le fait que le soutien aux ménages est essentiel pour le sentiment et que cela nécessite un effort généralisé de la part des différents niveaux de gouvernement.

La liquidation des actifs chinois a été telle que certains investisseurs notent que la trajectoire économique du pays était meilleure que ne le suggèrent les valorisations actuelles du marché.

La Chine a connu un afflux de 6,3 milliards de dollars dans les actions au cours de la semaine du 31 janvier, selon un rapport de BofA citant des données d'EPFR vendredi, après un afflux de près de 12 milliards de dollars la semaine précédente, le plus important depuis 2015, les efforts du gouvernement ayant contribué à stabiliser le sentiment.

Cependant, la route pour attirer les fonds est longue, étant donné les sorties de plus de 80 milliards de dollars des portefeuilles chinois l'année dernière, selon les estimations de l'Institute of International Finance.

"Quelle que soit la mesure, le sentiment à l'égard de la Chine est incroyablement baissier à l'heure actuelle", a déclaré Iain Cunningham, responsable de la croissance multi-actifs chez le gestionnaire d'actifs Ninety One, dans une note datée de mercredi.

"Nous continuons à voir des opportunités dans des entreprises avec des vents arrière structurels qui ont bien fonctionné et se sont développées ces dernières années, mais qui se négocient à des prix de vente. Les perspectives à long terme sont plus favorables que ne le laissent supposer les craintes actuelles".