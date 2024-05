China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. est un groupe d'assurance organisé autour de 2 pôles d'activités : - assurance vie (63% des primes émises brutes) ; - assurance non vie (37%) : assurances automobile, incendie, accident et santé, voyage, etc. La commercialisation des produits et services est assurée par le biais de courtiers, d'agents et au travers d'une force de vente directe.

Secteur Assurance vie et santé