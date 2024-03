Chubb Limited est une société de portefeuille. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, fournit une gamme de produits et de services d'assurance et de réassurance à des clients du monde entier. Ses secteurs d'activité comprennent l'assurance commerciale IARD en Amérique du Nord, l'assurance individuelle IARD en Amérique du Nord, l'assurance agricole en Amérique du Nord, l'assurance générale outre-mer, la réassurance mondiale et l'assurance vie. Elle propose des produits d'assurance commerciale et des offres de services, tels que des programmes de gestion des risques, le contrôle des pertes, l'ingénierie et la gestion des sinistres complexes. Elle fournit des produits d'assurance spécialisés dans des domaines tels que l'aviation et l'énergie. Elle propose également une couverture d'assurance des particuliers, notamment des produits d'assurance des propriétaires, des automobiles, des objets de valeur, de la responsabilité civile complémentaire et de la marine de plaisance. En outre, elle fournit une assurance accidents personnels, une assurance maladie complémentaire et une assurance vie aux particuliers dans certains pays.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes