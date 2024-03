Civitas Resources, Inc. est une société indépendante d'exploration et de production. La société se concentre sur l'acquisition, le développement et la production de pétrole et de gaz naturel associé riche en liquides dans la région des Rocheuses, principalement dans le bassin de Denver-Julesburg au Colorado (le bassin DJ). La société possède des intérêts dans un total de 3 702 puits de production bruts, dont 3 116 puits horizontaux. La société dispose également d'une superficie totale d'environ 826 500 acres bruts (525 900 acres nets). Les actifs intermédiaires de la société fournissent des services fiables de collecte, de traitement et de stockage pour la production exploitée par la société.

