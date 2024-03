Clinuvel Pharmaceuticals Limited est une société pharmaceutique internationale spécialisée. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de traitements pour les patients souffrant de maladies génétiques, métaboliques, systémiques, aiguës et potentiellement mortelles, ainsi que sur des solutions de soins de santé pour des populations spécialisées. La société est engagée dans la gestion et l'expansion de la distribution commerciale de son principal médicament candidat, SCENESSE, en Europe, aux États-Unis, en Israël et en Australie pour le traitement d'une maladie métabolique génétique rare, la protoporphyrie érythropoïétique (PPE). Le portefeuille de produits de la société comprend PRENUMBRA, NEURACTHEL, CUV9900 et Parvysmelanotide (VLRX001). PRENUMBRA est une formulation injectable liquide (non solide) d'afamélanotide conçue pour fournir une dose flexible d'afamélanotide, un analogue synthétique de l'hormone naturelle de stimulation des a-mélanocytes. NEURACTHEL est une nouvelle formulation de l'hormone adrénocorticotrope (ACTH) mélanocortine, destinée aux troubles neurologiques, endocrinologiques et dégénératifs.

Secteur Produits pharmaceutiques