CMO Group PLC est un détaillant en ligne de matériaux de construction basé au Royaume-Uni. La société propose environ 100 000 produits de construction par l'intermédiaire de ses magasins grand public en ligne. Les sites web des magasins en ligne de la société comprennent Clickbasin.co.uk, Buildingsuperstore.co.uk, Doorsuperstore.co.uk, Drainagesuperstore.co.uk, Insulationsuperstore.co.uk, JTMplumbing.co.uk, Plumbingsuperstore.co.uk, Roofingsuperstore.co.uk, Tilesuperstore.co.uk, et Totaltiles.co.uk. L'entreprise révolutionne l'expérience d'achat des propriétaires de maisons et des artisans en devenant le détaillant numérique par excellence de matériaux de construction, en offrant un choix de produits sur le marché, une aide et des conseils pertinents, et une expérience client personnalisée.

Secteur Détaillants en produits et services de bricolage