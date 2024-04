Cohen & Steers, Inc. est une société holding qui s'occupe de la gestion d'investissements au niveau mondial. La société est spécialisée dans les actifs réels et les revenus alternatifs, y compris l'immobilier coté et privé, les titres privilégiés, l'infrastructure, les actions de ressources, les matières premières, ainsi que les solutions multi-stratégies. Le réseau de distribution de la société comprend deux canaux, le canal patrimonial et le canal institutionnel. Le canal patrimonial comprend les conseillers en placement agréés, les sociétés de courtage, les courtiers indépendants et régionaux et les fiducies bancaires. Le canal institutionnel comprend les fonds souverains, les plans d'entreprise, les compagnies d'assurance et les fonds publics, y compris les plans à prestations et à contributions définies, ainsi que d'autres institutions financières qui ont accès à ses services de gestion d'investissement directement ou par l'intermédiaire de consultants et d'autres intermédiaires. La société gère trois types de véhicules d'investissement : les fonds ouverts, les comptes institutionnels et les fonds fermés.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds