Coles Group Limited est une société basée en Australie qui opère dans le secteur de la vente au détail. La société exerce ses activités dans deux secteurs : les supermarchés et les boissons alcoolisées. Le secteur des supermarchés comprend la vente au détail de produits frais, de produits d'épicerie et de marchandises générales, y compris Coles Online et Coles Financial Services. Le secteur des boissons alcoolisées comprend la vente au détail de boissons alcoolisées, y compris les services en ligne. La société possède environ 2 500 points de vente au niveau national. Ses activités comprennent Coles Supermarkets, Coles Online, Coles Liquor, flybuys et Coles Financial Services. Coles Supermarkets est un détaillant national de supermarchés à service complet qui exploite plus de 800 supermarchés. L'activité Coles Liquor comprend trois enseignes commerciales : Liquorland, First Choice Liquor Market et Vintage Cellars. Coles Online offre à ses clients le choix entre la livraison à domicile, y compris le jour même et les services de dépôt et de livraison de nuit, ou le retrait dans des points de vente "click and collect". Ses filiales comprennent Andearp Pty Ltd et CNSCE Pty Ltd.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire