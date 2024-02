Collegium Pharmaceutical, Inc. est une société pharmaceutique spécialisée et diversifiée. La société commercialise son portefeuille de médicaments contre la douleur, composé de Xtampza à libération prolongée (ER), de produits Nucynta, de Belbuca et de Symproic aux États-Unis. Xtampza ER est une formulation orale d'oxycodone à libération prolongée et dissuasive d'abus. Xtampza ER est destiné à la prise en charge de la douleur suffisamment sévère pour nécessiter un traitement opioïde quotidien, 24 heures sur 24 et à long terme. Les produits Nucynta sont des formulations à libération prolongée (LP) et à libération immédiate (LI) de tapentadol. Nucynta ER est indiqué pour la prise en charge de la douleur suffisamment sévère pour nécessiter un traitement opioïde quotidien, 24 heures sur 24 et à long terme. Nucynta IR est indiqué dans la prise en charge de la douleur aiguë suffisamment intense pour nécessiter un analgésique opioïde et pour laquelle les traitements alternatifs sont inadéquats chez l'adulte. Belbuca est un film buccal qui contient de la buprénorphine, un agoniste opioïde partiel. Symproic est une formulation orale de naldemedine.

Secteur Produits pharmaceutiques