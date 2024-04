RICHEMONT : objectif de cours rehaussé chez Oddo BHF

Le 02 avril 2024 à 10:48 Partager

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Richemont avec un objectif de cours rehaussé de 135 à 142 francs suisses, pour refléter au-delà de paramètres de marché légèrement plus favorables l'évolution du cours de la devise suisse par rapport à l'euro.



S'il reste 'circonspect sur le secteur du luxe pris dans son ensemble', le bureau d'études juge que la solidité de la position du groupe helvétique en joaillerie 'n'est plus à démontrer', pointant ainsi la croissance de l'ensemble Cartier Van Cleef ces dernières années.



'Nous pensons que sa performance auprès du cluster chinois ressort très correcte sur les derniers trimestres et la marque dispose, en outre, d'un fort ancrage auprès des clientèles locales en Europe et aux USA parmi les plus aisées et donc les plus résilientes', poursuit-il.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.