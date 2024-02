PLASTIC OMNIUM : Oddo BHF reste positif, ajuste sa cible

Le 23 février 2024 à 11:32 Partager

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Plastic Omnium, malgré un objectif de cours légèrement abaissé de 15 à 14 euros 'sur la base de multiples sectoriels plus faibles après la contre-performance du segment ces derniers mois'.



'Si nous restons globalement prudents sur le segment avec une préférence marquée pour d'autres acteurs (Stellantis, Ferrari et Michelin sont nos Top Picks), nous jugeons toujours Plastic Omnium plus attractif que la plupart de ses pairs en relatif', indique l'analyste.



Parmi les principaux éléments, Oddo BHF apprécie 'notamment le profil de surperformance plus marquée (cf. prises de commandes record à deux fois le CA en 2023), mais aussi la gestion très stricte des coûts et du FCF, encore illustrée hier (et dans les perspectives)'.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.