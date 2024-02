Corteva, Inc. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits agricoles et phytosanitaires. Le CA par activité se répartit comme suit : - production de semences et de graines (51,4%) : essentiellement graines de maïs (66,2% du CA) et de soja (20,2%) ; - fabrication de produits de protection des cultures (48,6%) : herbicides (54,2% du CA), insecticides (21,6%), fongicides (17,1%) et autres (7,1%). A fin 2022, le groupe dispose de 85 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (47,5%), Amérique latine (25,5%), Europe-Moyen Orient-Afrique (18,6%) et Asie-Pacifique (8,4%).

