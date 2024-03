CRH : Oddo BHF relève son objectif de cours

Le 01 mars 2024 à 10:28 Partager

Oddo BHF réitère sa recommandation 'surperformance' sur CRH, avec un objectif de cours relevé de 85 à 95 dollars, sur la base de ses nouvelles estimations pour le groupe irlandais de matériaux de construction et de la mise à jour des données de marché.



Le bureau d'études justifie son opinion positive par son savoir-faire en matière de M&A, ainsi qu'un positionnement en amont des projets proposant 'des solutions plutôt que des produits pour construire moins cher et plus durable'.



Oddo BHF met aussi en avant le programme d'infrastructures (Job Act) et l'IRA (relocalisation de l'outil de production), ainsi qu'une valorisation attractive et la poursuite de son programme de rachat d'actions (300 millions de dollars).



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.